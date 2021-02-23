ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:02 ص
أحمد زكي يماني
أحمد زكي يماني
Advertisements
شريف سيد
توفى وزير البترول الأسبق، أحمد زكي يماني، في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز الـ 90 عاما. 

ووفقا لصحف سعودية، من المقرر نقل جثمان الراحل إلى السعودية،  ليتم دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، مسقط رأسه.

وولد الوزير يماني في عام 1930، حيث حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1952، وحصل على دراسات عليا في نيويورك وجامعة هارفارد. 

وفي عام 1962 شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى العام 1986.​​​

وبحلول عام 1990م أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.​​​

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية