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رياضة

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:03 ص
الأهلي
الأهلي
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عبدالله هشام
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزاني، اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويسعي الاهلي بقياده الجنوب افريقي موسيماني لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية وتحقيق انتصار جديد في إطار الحفاظ على لقب البطولة وحصد اللقب العاشر من دورى ابطال افريقيا 

وفاز الأهلي، على فريق المريخ السوداني، بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات 

وعلى جانب آخر يدخل فريق سيمبا المباراة على أمل استغلال عامل الأرض والجمهور؛ لتحقيق نتيجة إيجابية، ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، فإن الفريق حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على بيع تذاكر 50% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة، إذا سيبيع التذاكر لـ30 ألف مشجع.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط ويأتى سيمبا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط .
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