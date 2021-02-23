أفضل من الذهب والودائع البنكية.. خبير: العقارات الاستثمار الأفضل فى ظل أزمة كورونا

أكد المهندس صبرى العربى، مطور عقارى، أن السوق العقارية المصرية لا تزال أفضل وجهة استثمارية للمصريين على جميع مستويات الدخل، وذلك بالمقارنة بالذهب والودائع البنكية، لأن سعر الذهب عرضة للكثير من التقلبات وفقا للسوق العالمى وتعاملات البورصة، بينما الودائع البنكية أصبحت محدودة الفائدة بعد قرارات البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة عدة مرات متتالية.









وأوضح العربي لـــ"صدى البلد"، أن الثقافة السائدة لدى المصريين تفضل تملك العقار، ولو كان دخل الأسرة أكبر تفضل تملك أكثر من وحدة سكنية إحداها للسكن والأخرى للمصيف وثالثة للأبناء كاستثمار.









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وقال إن السوق المصرية لديها احتياج كبير وحقيقي للوحدات السكنية، لذا يظل العقار هو الاستثمار الأكثر أمنا والأفضل ربحية بالسوق، خاصة أن لدينا فجوة سكن تتجاوز مليونى شقة خلال الــ30 عاما الأخيرة، بخلاف الطلب السنوى الذي يقترب من مليون وحدة سكنية كل عام لحالات الزواج الجديدة التى قدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بحوالى مليون حالة زواج سنويا.









وأضاف أنه برغم قيام الدولة بمشروعات عملاقة متعددة وفرت آلاف الوحدات السكنية لمستويات الدخل المتنوعة، وبرغم المشروعات العقارية العديدة التى نفذتها الشركات الخاصة، إلا أن السوق المصرية لا تزال تستوعب المزيد، وبها حاجة قوية وحقيقية للعقارات، لذا يحقق القطاع معدلات نمو معقولة فى ظل أزمة كورونا، ومع انتهاء هذه الأزمة قريبا سيتحول لمعدلات نمو أكبر غير مسبوقة تتجاوز 16% التى اعتاد تحقيقها فى الفترات السابقة.