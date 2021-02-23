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رياضة

توقعات الجماهير لأداء منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:28 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله- أبانوب نبيل
يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وقد حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب، يوم 22 مارس المقبل، لسفر بعثة المنتخب إلى نيروبي تمهيدا لمواجهة كينيا، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني في 25 مارس في إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

وقد رصدت عدسة صدى البلد، آراء جماهير كرة القدم المصرية حول توقعاتهم لأداء المنتخب الوطني، وعن أفضل لاعب يستحق الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة الحالية.


وفي البداية، ذكر محمود طارق أن أداء المنتخب مؤخرًا يحتاج لمزيد من الدعم والاستعدادات القوية لاندماج اللاعبين معا وتحقيق أداء مشرف على مستوى البطولة، وأضاف أنه يتمنى انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي والنماذج الشابة، مثل: محمد شريف وطاهر محمد. 


وتابع أيمن حامد أنه يتوقع أداء مشرف للمنتخب الوطني، وستلعب خبرة المنتخب على مستوى القارة الأفريقية دور كبير أمام مباراة كينيا.

وذكر أن المدير الفني حسام البدري لديه أيضًا خبرات كبيرة وسيوظفها في التأهل، وعن قائمة المحترفين كان يتمنى انضمام اللاعب عمرو وردة.


وأوضح محمود كرم ، أنه يتوقع فوز المنتخب في مباراة كينيا بنتيجة إيجابية كبيرة 3/0، ويتمنى انضمام عدد من نجوم الكرة المصرية المتألقة في الدوري الممتاز مثل: يوسف أوباما ومروان حمدي ومحمد شريف. 


واختتم يوسف أشرف، أنه يتمنى أن يتطور أداء المنتخب الوطني أكثر خلال الفترة القادمة، فمن وجهة نظره يحتاج الفريق للاستعدادات أكثر لأداء مشرف وقوي للاعبين، ويتوقع أن يفوز المنتخب في مباراة كينيا بنتيجة 2/0، وأن يتألق نجوم مصر محمد صلاح وتريزيجية والشناوي.
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