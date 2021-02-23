جامعة حلوان تستكمل الدورة التدريبية لإدارة الوقت أون لاين

أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان المستمر على التدريب والتأهيل لأبنائه وخاصةًَ في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل والتقدم إلى الأمام وتحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها.





وشدد على ضرورة استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل الذي يحقق متطلباته، وهو ماينتج عنه بدوره تحقيق رضاء المتعاملين مع المجتمع الجامعي فضلًا عن العاملين أنفسهم مع بعضهم البعض ، وإنجاز الأعمال بأبهى الصور الممكنة في سهولة ويسر.





وقد هدفت الدورة التدريبية إلى التعريف بعملية إدارة الوقت والخصائص الرئيسية لقيمة الوقت، واستنتاج العوامل المضيعة للوقت ، واستخدام استراتيجيات الوقت في موقف تدريبي محدد.





ناقشت الدورة التدريبية أهمية الوقت والذي يعد أكبر معين على معرفة القيمة العظيمة التي لا تساويها قيمة للوقت، بجانب التعريف بالوقت بمعناها المبسط وهو عمر الإنسان وحياته كلها، وهو تلك المساحة من الزمن التى تبدأ بالمولد وتنتهى بالوفاة، كما ناقشت خصائص الوقت وأهميته، وخصائص الوقت من حيث أنه أغلى ما يملك الإنسان فانه مورد نادر لا يمكن ارجاعه او تعويضه او شرائه أو بيعه.

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كما تضمنت الدورة التدريبية الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال بالمنظمات فهو مقياس لمستوى التقدم ويساهم فى تحقيق الأهداف، ويعد أحد المؤشرات لقياس كفاءة وفعالية المديرين وهو الحكم بين الانسان الناجح وغيره، وكذلك الحديث عن إدارة الوقت داخل العملية الإدارية واستثماره .





وخلال الدورة التدريبية تم مناقشة أنواع الوقت وهو الوقت التحضيري والوقت الابداعى، والانتاجى والعام، وكذلك مبادئ الوقت من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات، كما تضمنت التخطيط للوقت وأهميته من حيث اتقاء الأزمات وتوفير الوقت، وربط الحاضر بالمستقبل ووضع وتحديد الاهداف والاولويات، بالإضافة إلى المنهج المنظم إلى تخطيط الوقت.





كذلك ناقشت الدورة التدريبية مضيعات الوقت والعوامل التى تؤدي إلى ضياعه، واستراتيجيات الوقت من السيطرة على مضيعات الوقت وأقسامه، وكذلك التعريف بمفهوم التسويف وهو ان تقوم بمهمة ذات أهمية منخفضة بدلًا أن تنجز مهمتك نتيجة الكسل والأعمال غير محببة والتردد، وطرق التخلص منه، ووضع مقترحات عامة لزيادة فعالية إدارة الوقت، واستغلال وقت الفراغ من خلال ممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية والتدريب على المهن الصناعية المختلفة، والمشاركة فى معسكرات تدريبية ورحلات علمية وترفيهية.





وتناولت أيضا الدورة التدريبية إدارة الإجتماعات وأسباب نجاحها، وتفويض السلطة، وتنمية المهارات التفويضية، والتعريف بأخطاء تفويض السلطة، وكذلك التعريف بإدارة ضغوط العمل، ومصادره، ونتائجه، وأساليب تخفيفها.





وقد أشرف على الدورة التدريبية محمد ناصر أمين عام الجامعة، و مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، وعبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، و رانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب، وقد قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية الأستاذة مى ممدوح، و منى مختار ، و مدحت محمد جابر مسئولين التدريب عن بعد ( اون لاين ) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.



