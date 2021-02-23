وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد سعفان وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة ، وذلك للمشاركة في إحتفالية مديرية القوى العاملة بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي .
وقدم المحافظ الشكر لوزير القوى العاملة لجهوده المستمرة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك توفير أوجه الدعم والمساندة لذوي الهمم وإتاحة فرص عمل لهم تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، تدر لهم دخلًا وتحقق حياة كريمة.
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ومن المقرر أن يقوم محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتسليم 9819 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .