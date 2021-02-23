ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد سعفان وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة ، وذلك للمشاركة في إحتفالية مديرية القوى العاملة بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي .

وقدم المحافظ الشكر لوزير القوى العاملة لجهوده المستمرة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك توفير أوجه الدعم والمساندة لذوي الهمم وإتاحة فرص عمل لهم تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، تدر لهم دخلًا وتحقق حياة كريمة.

اقرأ أيضا:

ومن المقرر أن يقوم محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتسليم 9819 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .
وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال زيارته للشرقية.. وزير القوى العاملة: رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

بحضور سعفان والغضبان.. تسليم وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة

31 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

وزير القوى العاملة يسلم 8923 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة بالجيزة

في إطار مبادرة حياة كريمة.. وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة.. الوثيقة حماية للأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة فى أماكن العمل

ترشيحاتنا

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

5 أسباب تجعلك تتناول المزيد من الكيوي

اليوم.. الحكم في تعويض ميريهان هشام 10 ملايين جنيه بسبب تشهير تامر أمين بها

بسبب الأمطار والثلوج.. تفاصيل جديدة في حريق عقار دمياط الجديدة

سيؤدي لطرد المستأجر.. رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لن يحتمل أي تعديل

شائعات زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة.. شاهد أول تعليق من الممثلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حاجة يا عماد؟ سيارات شاركت أبو العربي رحلته لـ الملايين | صور

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر