وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لتسليم وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة

في إطار مبادرة حياة كريمة.. وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة.. الوثيقة حماية للأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة فى أماكن العمل