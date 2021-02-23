ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا  في طريق عودتها إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة سيمبا مباشرة.

وتتوجه بعثة الفريق من ملعب «مكابا» الذي يستضيف مواجهة اليوم، إلى مطار دار السلام بتنزانيا عقب نهاية المباراة مباشرة. 

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء. 

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة في الثالثة عصر اليوم، أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم على استاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سيمبا الذي ينافسه على صدارة المجموعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا لمواجهة سيمبا.. مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلي في تنزانيا

سفير بمصر بتنزانيا يحضر مران فريق الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا

شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا

الدماطي يستقبل السفير المصري بتنزانيا في مران الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

ترشيحاتنا

هذه الجهات تصرف رواتبها اليوم.. اعرفها

شائعات زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة.. شاهد أول تعليق من الممثلة

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. علا رشدي الأكثر بحثا على جوجل

وزير المالية: الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة بنهاية ديسمبر

بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.. إجراء سعودي عاجل

سيؤدي لطرد المستأجر.. رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لن يحتمل أي تعديل

Advertisements

ضربة لـ بي إن سبورت .. قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

كريستال بالاس يجهز عرضا بنصف مليار جنيه لضم مصطفى محمد

الإصرار على الخطأ غير مطلوب.. شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر.. ومفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

ومش مقبول أبدا إثارة الكلام.. شوبير يعلق على تفاوض الأندية مع مروان محسن

موعد مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد والتشكيل المتوقع لقمة النصر والهلال في الدوري السعودي

بالأرقام.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. الضغط الجماهيري والرطوبة والغيابات أبرز التحديات أمام الأهلي في مواجهة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حاجة يا عماد؟ سيارات شاركت أبو العربي رحلته لـ الملايين | صور

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر