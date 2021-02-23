لماذا تهدي بكين مصر تلك الجرعات من لقاح سينوفارم؟..السفير الصيني يرد

وجه لياو ليتشاينج، السفير الصيني في مصر، الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكل العاملين بوزارة الصحة المصرية على جهودهم المبذولة منذ بداية جائحة كورونا، وما فعلوه من أجل تعميق وتعزيز التعاون الصيني المصري لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا ما شدد عليه الرئيس الصيني خلال مكالمته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس.





ولفت السفير الصيني، اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، إ لي ان العلاقات المصرية الصينية تعتبر نموذجا ثريا للعلاقات الدولية الثنائية، معلنا عن وصول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، فجر اليوم الثلاثاء للقاهرة.





وقال إن هذه الجرعات هدية مقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، وذلك ما أكد عليه ايضا كل من الرئيس الصيني والمصري خلال مكالمة أمس، واأن مصر والصين تبادلا تقديم المستلزمات الطبية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو الذي يعكس قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.





وأوضح أن الصين على استعداد تام لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة مواجهة الفيروس من أجل تدعيم جهود المجتمع الدولي لبناء المجتمع الصحي للبشرية كلها.





وأشار السفير الصيني بمصر إلى أن وزيرة الصحة المصرية زارت الصين في العام الماضي لنقل رسالة تضامن من مصر للدولة الصينية ودعمها وتزامنا مع هذه الزيارة تمت إضاءة المعالم الأثرية المصرية الثلاثة بألوان العلم الصيني، فما تقوم به الدولة الصينية من تقديم آلاف الجرعات من اللقاح لمصر ما هو إلا ردا للجميل ودعم الدولة المصرية لتجاوز تلك الجائحة ومواجهته، وحماية صحة الشعب المصري، وذلك رغم أن عدد اللقاحات الموجودة عالميا محدود حتى الان.