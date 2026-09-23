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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك أوف أمريكا يتوقع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الـ6 المقبلة

بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
أ ش أ

انضم "بنك أوف أمريكا" إلى المؤسسات المالية العالمية التي تتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الـ6 المقبلة، مع زيادة أسعار الطاقة مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقالت المؤسسة المالية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وفبراير، متراجعة عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير قبل خفضها في نوفمبر 2027.

يأتي هذا التحول بعد اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، الذي اتخذ خلاله صناع السياسة نبرة أكثر تشددًا تجاه مخاطر التضخم، ولا سيما تلك الناجمة عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما دفع مؤسسات مالية من بينها "باركليز" و"يو بي إس" و"جيه بي مورجان" إلى توقع رفع أسعار الفائدة.

وبرز بنك إنجلترا بين البنوك المركزية الكبرى هذا الشهر بعدما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي اختار فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان رفع تكاليف الاقتراض.

وقال اقتصاديون في "بنك أوف أمريكا": "نتوقع أن يظل انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم المحلي والتأثيرات الثانوية لها محدودًا إلى حد ما، لكن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي".

وقالت المؤسسة المالية إن بقاء التضخم قرب 4% في أوائل العام المقبل قد يدفع نمو الأجور والضغوط الأوسع على الأسعار المحلية إلى الارتفاع، ما يزيد مخاطر تشديد صناع السياسة للسياسة النقدية بشكل أكبر.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 67% لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر، مع توقع زيادة أخرى في ديسمبر، وفقًا لبيانات إل إس إي جي.

ورغم تعديل توقعاتها، قال "بنك أوف أمريكا" إن الأسواق ربما تسعر تشديدًا نقديًا أكبر من اللازم، إذ يتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين فقط قبل أن يبدأ بنك إنجلترا خفضها في 2028، لتصل في نهاية المطاف إلى 3.5%.

بنك أوف أمريكا المؤسسات المالية العالمية أسعار الفائدة

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