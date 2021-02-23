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اقتصاد

تعرف على سعر تداول الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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آيات احمد
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB".

البنك المركزي
15.6126جنيه للشراء، وسعر 15.7408 جنيه.

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‏البنك الأهلي المصري
15.61 جنيه للشراء، وسعر 15.71 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.61 جنيه للشراء، مقابل 15.71 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول
15.63جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.


بنك  CIB
15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.
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