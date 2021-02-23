سعر ومواصفات إنفينيتي QX80 2021 في السعودية.. صور



وصلت انفينيتي QX80 2021 إلى أسواق المملكة العربية السعودية، وهذه السيارة تنتمي لطراز السيارات SUV الفاخرة وهي محدثة بالكامل وتستمد قوتها من خيارين من المحركات ، الأول محرك V8 سعة 5600 سي سي بقوة 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن. متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع رباعي.





تتوفر انفينيتي QX80 2021 بصف ثالث قابل للطي بنسبة 60:40 كهربائيًا، مع نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية (الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد)، وفتحات تكييف الهواء الخلفية، مع مقاعد متصلة (بعرض المركبة) في الصف الثاني، ومسند الذراع الوسطي الخلفي للصف الثاني من المقاعد مع حامل الأكواب وحجرة التخزين، بالإضافة إلى مسند الرأس الوسطي الخلفي في الصف الثاني من المقاعد، ونظام الترفية للمقاعد الخلفية مع شاشات (QHD) الثنائية قياس 8 بوصة.









سعر انفينيتي QX80 2021 في السعودية



تبدأ أسعار إنفينيتي QX80 2021 من 329,900 ريال حتي 369,900 ريال لأعلى فئة.



انفينيتي QX80 2021 بمحرك آخر V8 سعة 5600 سي سي بقوة 428 حصانا و560 نيوتن. متر من عزم الدوران، بـ 32 صمامًا، ونظام إدخال حقن البنزين المُباشر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع كُلي ذكي، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر.تتميز إنفينيتي QX80 2021 بتصميم خارجي فاخر، حيث تُقدم في المملكة بثلاثة فئات، تتمتع جميعها بمظهر جريء وديناميكي، حيث تتوفر الفئة الأساسية سينسوري بمصابيح أمامية ليد مستوحى شكلها من العين البشرية مع ميزة التشغيل والإيقاف التلقائي، ومصابيح ضباب ليد، مع جنوط ألومنيوم مقاس 22 بوصة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا تأتي بلون الهيكل مع وصلة عكسية، كما تتمتع بالشبك الأمامي بالقوس المزدوج الأكثر طولًا وعرضًا مع إطار من الكروم وحواف جديدة، ومع المصابيح الخلفية الجديدة وقضيب الكروم و المصد الخلفي، ليتميز الباب الخلفي ذي التصميم المتجدد بخطوطه الفاخرة.