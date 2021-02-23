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برلمان

التنمية المحلية: قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:19 م
طرق
طرق
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ماجدة بدوي
قال محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إنه تم رفع مساحة الطرق الداخلية على صعيد المحافظات خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على الطرق التى لها أولوية عاجلة فى التطوير، والتكلفة لرفع تقرير بها، وبناءً على هذه الدراسة بلغت قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه، وتم تقسيمها لثلاثة مراحل وفقا للأولوية وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات.


واتضح من خلال هذا التقسيم أن المرحلة العاجلة تتطلب توفير 17.1 مليار جنيه، وخلال السنوات السابقة بداية من العام المالى 18/19 تم تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المحافظات، وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروعات العاجلة لربط الطرق المحلية بالطرق الإقليمية تقريبا حوالى 75%.


وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أنه خلال العامين المقبلين سيتم ضخ 25 مليار جنيه، لتطوير الطرق ومن ضمنها تطوير الطرق فى القرى.
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