التنمية المحلية: قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه

قال محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إنه تم رفع مساحة الطرق الداخلية على صعيد المحافظات خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على الطرق التى لها أولوية عاجلة فى التطوير، والتكلفة لرفع تقرير بها، وبناءً على هذه الدراسة بلغت قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه، وتم تقسيمها لثلاثة مراحل وفقا للأولوية وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات.









واتضح من خلال هذا التقسيم أن المرحلة العاجلة تتطلب توفير 17.1 مليار جنيه، وخلال السنوات السابقة بداية من العام المالى 18/19 تم تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المحافظات، وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروعات العاجلة لربط الطرق المحلية بالطرق الإقليمية تقريبا حوالى 75%.







