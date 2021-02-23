أولى رحلات شركة الخط الحديد لـ ويز آير تصل مطار برج العرب .. صور

استقبل مطار برج العرب الدولى، اليوم، الثلاثاء، أو لى رحلات شركة الخط الحديد لشركة ويز آير القادمة من أبو ظبى، على متنها 113 راكبًا.









تم استقبال رحلة شركة الخط الحديد، بالبروتوكول المعهود بوصول أول رحلة طيران تسيرها الشركة إلى المطار، حيث تم رش المياه على جسم الطائرة تعبيرًا عن فرحة الوصول بأول رحلة.









قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعى، ومن المقرر وصول رحلتين على نفس خط الطيران أسبوعيا .