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توك شو

كان نفسى ابني يحملني للقبر .. رجاء حسين تتأثر بوفاة نجلها .. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:31 م
رجاء حسين
رجاء حسين
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البهي عمرو
تأثرت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، على الهواء وكادت أن تبكى، بسبب وفاة نجلها الولد الوحيد.

وقالت رجاء إن لديها فتاة متزوجة ولديها أولاد،  مشيرة إلى " وكان ليا ولد لكن توفاه الله.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج اسألني، المذاع على قناة سي بي سي، : "  وفاة نجلي أثر علي وعلى حياتي، مؤكدة أن وزنها انخفض كثيرًا من كثرة التفكير فى نجلها الراحل" وأكدت : " كنت انتظر نجلى يحملنى لـ الدار الأخرة ولكنه سبقنى وحملته".

ولفتت إلى أنها لا تخرج من البيت للجلوس فى منزل الأصدقاء، كما يحدث مؤكدة : " منذ دخول الوسط الفنى لم أقم بعمل مشكلة مع أى فنان، ولم يكن لها أى علاقة قوية بأحد".

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