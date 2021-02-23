كان نفسى ابني يحملني للقبر .. رجاء حسين تتأثر بوفاة نجلها .. فيديو

تأثرت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، على الهواء وكادت أن تبكى، بسبب وفاة نجلها الولد الوحيد.





وقالت رجاء إن لديها فتاة متزوجة ولديها أولاد، مشيرة إلى " وكان ليا ولد لكن توفاه الله.





وأضافت خلال لقاء ببرنامج اسألني، المذاع على قناة سي بي سي، : " وفاة نجلي أثر علي وعلى حياتي، مؤكدة أن وزنها انخفض كثيرًا من كثرة التفكير فى نجلها الراحل" وأكدت : " كنت انتظر نجلى يحملنى لـ الدار الأخرة ولكنه سبقنى وحملته".





ولفتت إلى أنها لا تخرج من البيت للجلوس فى منزل الأصدقاء، كما يحدث مؤكدة : " منذ دخول الوسط الفنى لم أقم بعمل مشكلة مع أى فنان، ولم يكن لها أى علاقة قوية بأحد".



