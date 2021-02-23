تكرار تجربة محمد صلاح .. المقاولون يكشف لـ صدى البلد سبب التمسك بالنحاس





وقال عادل فى تصريحات خاصة لصدى البلد :" كلنا ثقة فى عماد النحاس المدير الفني المخضرم للفريق ، وهو صاحب إنجاز تحقيق المركز الرابع فى الدوري الموسم الماضي وتأهلنا للمشاركة الافريقية الموسم الحالي بعد غياب دام لـ 15 عاما.





وخرج المقاولون العرب من دور الـ 32 عقب اصطدامه بنادي النجم الساحلي ، بعد التعادل سلبيا على ملعب عثمان أحمد عثمان ، والهزيمة بهدف من ضربة جزاء فى سوسة وتقديم أداء مميز فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وأضاف عادل :" نسعى لإنهاء الموسم الحالي فى المربع الذهبي مثل الموسم الماضي ، كما أن الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الماضية سواء على مستوى كورونا أو الإصابات العضلية حالت دون تحقيق نتائج إيجابية عقب الخروج الإفريقي".





وأردف محمد عادل قائلا:" الاستغناء عن بعض اللاعبين فى بداية الموسم مثل طاهر محمد للأهلي، وأيضا سيف الجزيري للزمالك فى الانتقالات الشتوية الأخير كان مدروسا بالتنسيق مع عماد النحاس مدرب الفريق، بالإضافة إلى وجود لاعبين قادرين على تعويض اللاعبين الراحلين فى شتى المراكز".





وأكمل:" سعداء فى المقاولون العرب لتألق طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي ، لاعب جيد وقادر على تكرار تجربة محمد صلاح الاحترافية كونه من أصحاب الشخصية القوية فى الملعب وذلك حال فتح النادي الأهلي باب الاحتراف أمام اللاعب المخضرم".





واختتم :" رحيل سيف الجزيري لم يؤثر على الفريق بدليل تعثرنا فى وجوده وهناك لاعبين قادرين على تعويض غيابه، هو فقط يحتاج الانسجام اللازم للتألق بشكل لافت مع الزمالك كونه لاعب من أصحاب الفنيات الرائعة".

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إن سبب تمسك مجلس إدارة النادي بعماد النحاس المدير الفني للفربق جاء بسبب الثقة المتبادلة بين النادي والمدرب المخضرم بجانب تفهمنا للظروف التى مر بها الفريق من تعدد الإصابات سواء كورونا أو إصابات الملاعب.