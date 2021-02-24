أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

أكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أنه سيتم نقل الفنان يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة لاتخاذ الإجرءات اللازمة لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال أشرف زكي إن حالة الفنان غير مستقرة نسبيا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقيه العلاج.





وأعلنت زوجة الفنان الكبير يوسف شعبان، إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.





وقالت "الفنان الآن في غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي ويتم نقله الآن إلى مستشفى العجوزة"، متابعة أنها أصيبت أيضا بكورونا ولكن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج.