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ثقافة

لجنة "النشاط الاجتماعي" باتحاد الناشرين المصريين توفر مشروعا صحيا للجمعية العمومية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:09 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقدت لجنة النشاط الاجتماعي باتحاد الناشرين المصريين برئاسة ممدوح على أحمد وتحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده واعضاء مجلس الإدارة، اجتماعا بحضور جميع اعضاء لجنة النشاط الاجتماعي، و الدكتور أحمد عبد المقصود، مدير إحدى الشركات الطبية التي تعاقدت معها اللجنة لمشروع الرعاية الصحية للناشرين واسرهم والعاملين لديهم .

كما حضر اللقاء محمد السقا أمين عام الاتحاد، و صبحي خميس مدير الاتحاد، وقدم  الدكتور أحمد عبد المقصود شرح تفصيلي المشروع.
 وأوضح كافة المزايا التي يحصل عليها الناشر واسرته بموجب الكارنيه ، وقد تم تسليم الشركة اول دفعة من الكارنيهات المطلوبة للناشرين والعاملين .

ومشروع الرعاية الصحية لأعضاء الجمعية العمومية وللناشرين والعاملين بها هي نهج للصحة والرفاهة يشمل كل أعضاء الجمعية العمومية ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. وهي تتناول الصحة والرفاهة بجوانبهما البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة.

وجوهرها هو توفير الرعاية للشخص ككل فيما يخصّ الاحتياجات الصحية طوال الحياة، ولا تقتصر على مجموعة من الأمراض المحدّدة. وتضمن الرعاية الصحية الأولية حصول أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بها على رعاية شاملة، تتراوح بين الإرشاد والوقاية إلى العلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطِّفة كأقرب ما يمكن إلى بيئة الناس اليومية.

تلبية حاجات الأعضاء الصحية من خلال رعاية شاملة إرشادية وحمائية ووقائية وعلاجية وتأهيلية وملطِّفة طوال فترة الحياة، تحدّد على أساس استراتيجي أولويات المهام الأساسية لخدمات الرعاية الصحية التي تستهدف الأفراد والأسر من خلال الرعاية الأولية وتستهدف السكان من خلال الصحة العمومية كعناصر مركزية لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الاستاذ سعيد عبده واعضاء مجلس الإدارة؛ وعلى من يرغب فى الاشتراك التقدم للاتحاد بصورة شخصية وصورة الرقم القومى، علما بأن الاشتراك مجانا لأعضاء الجمعية العمومية وبقيمة 50ج للعاملين بدور النشر لتجميع المرحلة الثانية من المشروع.

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