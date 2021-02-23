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وزيرة الصحة توضح أهداف صندوق مخاطر المهن الطبية .. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:03 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمود محسن
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية .

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه تم الحصول على مقر للصندوق في العاصمة الإدارية الجديدة ولن يكون مخصصًا فقط لضحايا كورونا بل لكافة الأطقم الطبية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري.

وأشارت زايد إلى أن  مجلس النواب السابق بذل مجهوداَ ضخمًا حتى يتسنى لنا تطبيق القانون  باثر رجعي  منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر.
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