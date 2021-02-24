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رياضة

رضا عبدالعال: موسيماني تسبب في هزيمة الأهلي اليوم بإشراكه ثلاثي في وسط الملعب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:21 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسام الحارتي
أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق اليوم ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر قناة  "Ten"،  إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة ، نظرًا لتواضع مستوى فريق سيمبا ، كما أن موسيماني أشركَ عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد على رباعي في وسط الملعب.

واختتم عبدالعال :" لا توجد فرص حقيقية للأهلي على مرمى سيمبا إلا كرة وحيدة عن طريق محمد شريف فور اشتراكه على حساب أكرم توفيق. 
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