عيالي مش رجالة. مُسن يجهش بالبكاء على الهواء .. تفاصيل المأساة

عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، لقاءً مصورًا مع رجل مُسن، يعيش على الرصيف، بعد ما تركه أولاده دون مساعدة.





وبكى الرجل المُسن على الهواء، خلال حواره مع "صبايا الخير"، وقال : "عيالي رموني.. أنا كنت شديد ومش بحب أشوف عيل واقف على ناصية.. وبسبب خلافات حدث الطلاق مع زوجتي منذ 11 سنة.. وتركت المنزل والجمل بما حمل، وتركت أولادى"، مشيرًا إلى أن أولاده متزوجين، وأصغر واحد عنده 30 سنة.





وتابع:" بعيش على الرصيف، وعيالي كانوا بيعدوا عليا على الرصيف، وكانوا يشوفوني نايم، ويعملوا نفسهم مش شايفيني.. ما حدث شيء سيء وصعب ولا يمكن تحمله".





وأشار إلى أنه طلق زوجته منذ 11 عامًا، مضيفًا:" تركت البيت وزوجتي ، وأعيش في الشارع منذ 11 عامًا، وبأكل فول وطعمية، معايا 4 بنات و 3 صبيان، وللأسف مش حاببهم، وعيالي مش رجالة.. سابوني نايم على الرصيف".



