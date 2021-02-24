أخبار التوك شو| بشرى من الصحة للمواطنين عن لقاح كورونا.. تطورات حالة وائل الإبراشي.. موعد انتهاء فصل الشتاء

تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إن مصر تسلمت اليوم 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، مؤكدًا أن مصر ستتسلم خلال الأيام المقبلة 8.6 مليون جرعة من لقاح كورونا.





قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان يوسف شعبان تم نقله إلى مستشفى العجوزة مضيفة مازلنا في الأيام الأولى من إصابته بفيروس كورونا وهو الآن على جهاز أكسجين.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، ان الدولة في تواصل مستمر مع كل دول العالم التي تنتج لقاحات كورونا، موضحا أن العلاقات بين مصر والصين علي مستوي عالي .





قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، إنه لم يتبق إلا شهر واحد على نهاية فصل الشتاء جغرافيا لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تقلبات جوية أخرى ولكن المتوقع الفترة القادمة استقرار الأجواء.





كشف الكابتن ايهاب الملحي قائد الغواصين المتطوعين للبحث عن ضحايا المركب الغارق حقيقة غرق المركب والجهود المبذولة لإيجاد الضحايا .





أكدت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الصحة لشئون البحوث العلمية، أن تلقيح الأطقم الطبية في المستشفيات ضد فيروس كورونا قارب على الانتهاء، موضحة أن هناك حالة من الطمأنينة من تلقيح أصحاب الأمراض وكبار السن ضد كورونا خلال الفترة المقبلة.





قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، ان المادة 35 مكرر المضافة للقانون 186 لسنة 2020 قامت على أساس أن هناك نسبة هائلة من عقود البيع العرفية غير مسجلة ونسبة هائلة من العقود خارج النطاق الرسمي للدولة و تتعدى نسبتها 75% من الوحدات السكنية.





قاال الدكتور رأفت حمزة أستاذ الرياضات المائية بجامعة الاسكندرية وأحد المشاركين في عمليات انقاذ ضحايا مركب مريوط أن معظم الغرقى من الأطفال مؤكدا أنه كان هناك 4 سيدات.





قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يمثل دورا بين الدولة والجمعيات الأهلية، موضحا أنه تم إنشاء ما يسمى بدكان الفرحة لزواج اليتيمات.



