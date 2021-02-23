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مساعدة وزيرة الصحة: فتح الباب أمام تطعيم المواطنين ضد كورونا قريبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:41 م
تلقيح الأطباء قارب
تلقيح الأطباء قارب على الانتهاء
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ندى رأفت
 أكدت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الصحة لشئون البحوث العلمية، أن تلقيح الأطقم الطبية في المستشفيات ضد فيروس كورونا قارب على الانتهاء، موضحة أن هناك حالة من الطمأنينة من تلقيح أصحاب الأمراض وكبار السن ضد كورونا خلال الفترة المقبلة. 

 واضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تشجع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على التسجيل للحصول على التطعيم، مؤكدة أن التسجبل للحصول على التطعيم من خلال الموقع الذي إطلقته الوزارة سهل جدًا، حيث إن هناك أسئلة للتعرف على حالة المتقدم المرضية، وهل يعاني من أمراض مزمنة اما لا؟، بجانب رفع التقارير الطبية. 

 واوضحت أنه يتم متطابقة بيانات المتقدم للحصول على اللقاح بالبيانات التي تأتي ضمن "100 مليون صحة"، مؤكدة أن المرحلة الأولى من التطعيم تستهدف كبار السن فوق الـ40 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، لإن الدولة تستهدف بالتطعيم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، من أجل تغطية أكبر عدد من المواطنين.
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