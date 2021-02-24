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فن

رمضان 2021 .. سلاف فواخرجي في «الكندوش».. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:09 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
تطل الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الشاشات العربية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021 من خلال عمل يحمل اسم "الكندوش".

ونشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي صورة له عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس من تصوير مسلسل البيئة الشامية " الكندوش" وهو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة "ياسمين 🌸الكندوش #رمضان2021 #حسام_تحسين_بيك #سمير_حسين" .

جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسلها الأخير " شارع شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل .

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال. 


وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.


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