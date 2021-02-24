أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى.. والمرور تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

رفعت الإدارة العامة للمرور، حالة من الطوارئ مع تحذيرات الأرصاد المستمرة بتقلبات الحالة الجوية.





وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة تزامناً مع دخول فصل الشتاء على الطرق.





ووضعت الإدارة خطة مرورية على الطرق السريعة، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.





وأعلنت الإدارة عن توجيهات اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.





وتضمنت الخطة كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.





وتجري الإدارة العامة للمرور تنسيق بصورة مستمرة مع الأحياء ، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.





وأكدت الإدارة أنه في حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:





1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.

2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.

4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.

6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.

7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.