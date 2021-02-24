انتشال جثة طفل من بحيرة مريوط بالإسكندرية.. وإصابة غواص بجلطة

انتشل رجال الحماية المدنية مدعومين بفرق الإنقاذ والغوص، جثة طفل رضيع، من داخل بحيرة مريوط، مساء الثلاثاء؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 10 أفراد، والمصابين 5 أشخاص، بينما نجا 2 فقط.

وقال الدكتور رأفت حمزة، الأستاذ بكلية التربية الرياضية، إن الطفل عمره عام ونصف العام، ونقل عبر الإسعاف إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.

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ونفى "حمزة" ما تردد على وفاة أحد الغطاسين، ولكن أحد "غواصي الخير" من مطروح، أصيب بجلطة؛ نتيجة البرودة الشديدة داخل المياه، ونقل إلى المستشفى، وهو بحالة جيدة الآن.

وأضاف أن البحث لايزال جاريًا عن باقي المفقودين داخل المياه.

يشار إلى أن أهالي نجع مطيريد، بمنطقة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، أدوا صلاة الجنازة، مساء الثلاثاء، على 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم عقب غرق مركب تنزه بالبحيرة، الإثنين.

ووصلت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن، وسط صراخ وعويل من أهالي المتوفين.

وصرحت نيابة العامرية بالإسكندرية بدفن 9 جثامين تم استخراجها من داخل بحيرة مريوط، وذلك في واقعة غرق مركب صيد، في رحلة تنزه في البحيرة.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث، بالإضافة إلى استخراج حطام المركب وباقي الضحايا وسماع أقوال المصابين حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة الي مستشفي العامرية لسؤال المصابين وذويهم عن الواقعة، التي أدت إلى غرق حوالي 20 شخصا، تم انتشال 15 شخصا- منهم 5 مصابين-، وانتقل فريق آخر إلى مكان الحادث للاستماع إلى أقوال شهود العيان.