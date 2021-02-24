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رياضة

عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
وصلت منذ لحظات بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة الفريق القادمة من تنزانيا عقب خوض مباراة سيمبا في الدور الثاني من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.‏

وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من ‏بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.‏

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي ‏في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال ‏متبقيا 4 مباريات.‏
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