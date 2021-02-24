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نوكي ماساكي: الأرز المصري ياباني المنشأ.. ومصر الأولى عالميًا في إنتاجه.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:51 ص
الأرز
الأرز
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البهي عمرو
قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن زراعة الأرز ثقافة مشتركة بين مصر واليابان، رغم بعد المسافة بينهما، ولكن الأرز المصري، ياباني المنشأ منذ عام 1917.

وأضاف السفير الياباني بالقاهرة، خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن ميكنة زراعة الأرز فى مصر، كانت تتم بالتعاون مع اليابان.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم فى إنتاجية الأرز، وهذا بالطبع هدية من النيل، وناتج عن التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن السوق اليابانية مفتوحة للبرتقال المصري منذ نوفمبر من العام الماضي، وتسلقت شجرة النجيل من أجل تشجيع المزارعين. 
 
وأوضح أن مصر لديها فرصة لتعزيز صادراتها من المنتجات الزراعية بالسوق اليابانية، مؤكدًا أن الفواكه و الخضروات المصرية موجودة باليابان بفضل الرقابة الصارمة على الجودة.
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