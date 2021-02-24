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تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2350 جنيهًا.. عرض اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:59 ص
اشتر آيفون 7 نسخة
اشتر آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2350 جنيهًا.. عرض اليوم
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قسم التكنولوجيا
بالرغم من مرور عدة سنوات على ظهور أول إصدارات من هاتف آيفون الأكثر شهرة فى العالم بشاشة كبيرة، إلا أنه مازال هناك عدد كبير يفضل اقتناء موديلاته صغيرة الحجم، التى تجمع بين الأداء السلس و التصميم الأنيق، و مثل بقية منتجات آبل يعيبها سعرها المرتفع ، لكن بضل هذا العرض يمكنك الحصول على آيفون 7 بأقل سعر متاح.

وبحسب موقع تك رانش التقني، طرح موقع ايباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone باللون الأسود سعة 128 جيجابايت مقابل 150 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2350 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

يقدم هاتف آيفون 7 أداءً مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

يمتلك iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه باللون الأسود من خلال هذا الرابط.
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