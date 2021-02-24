ماذا قال ترامب عن تعرض أسطورة الجولف تايجر وودز لحادث مروع؟

تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشفاء العاجل لصديقه أسطورة الجولف تايجر وودز، مشيرا إلى أنه تمكن من التغلب على مشاكل صحية خطيرة في الماضي.





وقال ترامب في مداخلة على قناة "فوكس نيوز" عقب نقل تايجر وودز للمستشفى: "سيعود.. ليس لدي شك في ذلك أبدا".





وتعرض تايجر وودز لإصابات بالغة في الساق عندما انحرفت سيارته عن الطريق في لوس أنجلوس، حيث تم نقله إلى المستشفى بسبب شدة الإصابة.





وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه معجب بأسطورة الجولف تايجر وودز على المستوى المهني والشخصي، مؤكدا أنه رجل رائع لا يصدق.





وأوضح ترامب أنه يتمنى خروج وودز وتحسن حالته لأننا "نفتقده جميعا"، مشيرا إلى دوره المميز في منافسات لعبة الجولف.



