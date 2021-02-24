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محافظات

إقامة أول قزق متطور لصيانة اليخوت والسفن السياحية بشرم الشيخ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء بحري أشرف عبد المنعم القائم بتسيير أعمال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ، عقد تخصيص أرض لاقامة اول قزق متطور بشرم الشيخ بتكلفة 65 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة خليج العقبة ويعمل على توفير 400 كيلو لأقرب قزق بالمنطقة ويتضمن القزق عدد 2 سقالة بطول 45 متر و رصيف بحري بطول 35 متر طولي و غاطس 5 متر مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع مجهز بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية ورافع ميكانيكي حمولة 200 طن ويكفي لاستيعاب 400 يخت سنوي.

و يوفر القزق فرص عمل لأبناء جنوب سيناء ويفتح المجال لأنشطة جديدة بالمنطقة ويعتبر المشروع قيمة مضافة لميناء شرم الشيخ والمناطق السياحية بجنوب سيناء وذلك بتوفير متطلبات اليخوت والسفن السياحية من أعمال الصيانة والإصلاح بالمنطقة مما يعمل على تنشيط وزيادة حركة سياحة اليخوت.

حضر توقيع العقد المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء هشام ابو سنة رئيس نقابة المهندسين المصرية بالقاهرة.
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إقامة أول قزق متطور لصيانة اليخوت والسفن السياحية بشرم الشيخ
إقامة أول قزق متطور لصيانة اليخوت والسفن السياحية بشرم الشيخ
إقامة أول قزق متطور لصيانة اليخوت والسفن السياحية بشرم الشيخ
إقامة أول قزق متطور لصيانة اليخوت والسفن السياحية بشرم الشيخ
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