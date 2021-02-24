إقامة أول قزق متطور لصيانة اليخوت والسفن السياحية بشرم الشيخ

وقع اللواء

محافظ جنوب سيناء، واللواء بحري أشرف عبد المنعم القائم بتسيير أعمال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ، عقد تخصيص أرض لاقامة اول قزق متطور بشرم الشيخ بتكلفة 65 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة خليج العقبة ويعمل على توفير 400 كيلو لأقرب قزق بالمنطقة ويتضمن القزق عدد 2 سقالة بطول 45 متر و رصيف بحري بطول 35 متر طولي و غاطس 5 متر مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع مجهز بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية ورافع ميكانيكي حمولة 200 طن ويكفي لاستيعاب 400 يخت سنوي.