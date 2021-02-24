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اقتصاد

مصلحة الضرائب: إلزام شركات كبار الممولين "مرحلة ثالثة" بإصدار فواتير إلكترونية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا برقم (85) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/5/2021. 

وصرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  بأنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع الكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبيى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالشركة (الأسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).

وأضاف " عبد القادر " أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.


و أهاب "رئيس المصلحة " بالشركات  الوارده بالقرار سرعة إتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

 وأكدت  " رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية  "  أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالمصلحة ، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية ( Portal ) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأشارت " رشا عبد العال إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق ،حيث صدر قرار رقم (386 )  لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية  ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وقرار رقم (518 ) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية ،  ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين .

وأوضحت " معاون رئيس مصلحة الضرائب "  إلى أن الشركات التى شملها قرار الإلزام بالإنضمام للمرحلة الأولى والثانية  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، أكثرها من القطاع التجارى والصناعى ، مشيرة إلى أن الشركات التى يشملها قرارات  الإلزام بالإنضمام للمرحلة الثالثة  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هى باقى الشركات المسجلة  بمركز كبار الممولين ،  ولم يشملها قرارات الإنضمام للمرحلة الأولى والثانية  للمنظومة ،  وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها  شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحى وشركات المقاولات ، وشركات الأدوية وباقى القطاعات والأنشطة  ويبلغ عددها حوالى  2300 شركة .

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