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محافظات

ضد الحمى القلاعية.. محافظة الإسكندرية: تحصين 83 ألف رأس ماشية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:33 م
تحصين حوالي 83 ألف
تحصين حوالي 83 ألف رأس ماشية
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أحمد بسيوني

تمكنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط،  خلال أسبوعين من بدء الحملة القومية لتحصين الماشية، من تحصين ما يقرب من 83 ألف رأس ماشية، وذلك حرصا من محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تحقيق أكبر استفادة من وراء الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.


وأكد محافظ الاسكندرية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.


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من جانبه، أوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط  ان المديرية تقوم بالتحصين بلقاحي الحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع بصورة دورية حيث إن الحمي القلاعية مرض من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم والألبان للحيوانات المصابة و له أضرار اقتصادية و يسبب الوفاه للعجول الصغيرة و كذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه حيث يكون من أعراضه قرح و فقاعات بالفم تعوق الحيوان من الاكل و يسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر علي جودة الالبان حيث يكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة علي حلمات الحيوانات.

وأشار شباط، فيما يخص حمي الوادي المتصدع فهو مرض فيروسي مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم او التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث انه يسبب اجهاض للحيوانات وقد يسبب للإنسان الالتهاب السحائي و امراض العيون و التي قد تصل إلى العمي، موضحا ان عمليات التحصين يتم خلالها ترقيم وتسجيل الحيوانات بالقرى والأسواق.

ومن الجدير بالذكر؛ أنه عقب اسبوعان من الحملة القومية لتحصين المواشي في الإسكندرية؛ تم تحصين عدد 16134 حيوانا في ادارة برج العرب البيطرية، اما بالنسبة لإدارة العامرية البيطرية فقد تم تحصين   26002 رأس ، وبالنسبة لإدارة ابيس البيطرية تم تحصين 12529 رأسا، وفي الإدارة المركزية تم تحصين 17518 رأس ماشية، وذلك يتم تغطية جميع احياء الإسكندرية.

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