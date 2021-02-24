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أخبار العالم

عائشة الرشيد: دعم الإمارات لأبنائها دافع قوي وراء نجاح مسبار الأمل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بحرص واهتمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم فريق عمل مسبار الأمل الذي رفع أسم دولة الإمارات العربية المتحدة والعرب عاليًا وسطروا تاريخًا مشرفًا بأحرف من نور.

 

وأوضحت "الرشيد"، في رسالة إعلامية بثتها عبر "صدى البلد"، أن التكريم يأتي تقديرًا للجهود التي بذلها الفريق الاستشاري على مدار الـ6 سنوات الماضية لتري الجهود النور، لتدخل دولة الإمارات رسميًا التاريخ كأول دولة عربية وإسلامية ترسل مهمة فضائية استكشافية إلى المريخ .

 

وثمنت الرشيد، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الإماراتية لأبنائها والتي ثبتت وجودها داخل وخارج الإمارات من خلال نجاحات في كافة المجالات فضلًا عن دعم الكوادر النسائية والتي مثلت نحو 34% من فريق عمل مسبار الأمل ما يبرهن على الدعم الكامل للمرأة الإماراتية في المجالات الصعبة ويمثل تحديا غير مسبوقًا.

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