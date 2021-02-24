خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تنظيم امتحانات الهوية القومية بالمدارس الدولية





‏‏ يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ‏والتعليم الفني على تنظيم العمل خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 2021 و بشأن خطة استكمال الدراسة والتقييم بعد 20 فبراير 2021 وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على المذكرة الخاصة













اكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها انه تقرر أن تقوم المدارس الدولية تحت اشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان مجمع متعدد التخصصات في مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ، على ان يعقد بنفس ضوابط وتوقيت امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي التي ذكرتها الوزارة مؤخرا









وقالت الوزارة : سيكون الزمن المخصص للامتحان 90 دقيقة ‏، اما باقي مواد الهوية ‏القومية المتمثلة في مادة التربية الدينية والتربية القومية ، فتعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب









واشارت الوزارة إلى انه سيكون عدد الأسئلة كما يلي :





‏بالنسبة لمادة اللغة العربية يتضمن الامتحان 17 سؤال ب 80 درجة ، وبالنسبة للدراسات الاجتماعية يضم الامتحان 8 أسئلة ب 40 درجة ، وبذلك يكون مجموع الأسئلة 25 سؤال





‏أما بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا فقد اكدت الوزارة ، ان طلاب هذه المدارس لهم طبيعة خاصة حيث تظل امتحاناتهم أسوة بما هو متبع في الاعوام السابقة





و تلتزم الادارة التعليمية بإعداد الامتحانات الخاصة بالمدارس الخاصة الخاصة لغات ‏أسوة بما هو متبع في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات