نائب محافظ القاهرة: نولي اهتماما كبيرا لتطوير المناطق العريقة والتاريخية.. صور

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية انها لا تدخر جهدا فى سبيل اداء الواجب وتحقيق اهدافها التى وضعتها ضمن خطة منظمة للتطوير والارتقاء وتلبية متطالبات واحتياجات المواطن ورفع اى معاناة عن عاتقه وتوفير حياة كريمة وحضارية وراقية فى ظل التحديات والظروف العصيبة خلال الفترة الماضية بعزيمة وإرادة لا تلين.



وأعربت "عبد النعم" عن سعادتها وفخرها بما تم من انجاز فى تطوير شارع المنيل خلال افتتاحه اليوم بحضور اللواءخالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة و العميد ماجد فوزى مكتب متابعة مشروعات المنطقةالجنوبية والنائب خالد القط عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل و المعنيين بشركة الانشاءات الداعمة لخطة التطوير.



و أكدت عبد المنعم على رفع ماتعرض له سكان منطقة المنيل من معاناة خلال الفترة الماضية حيث تعددت شكاوى قاطنى المنيل و تابعت باستمرار ما ورد من شكاوى حتى تم الانتهاء من التطوير واطمئنت ان منطقة المنيل اصبحت تتسم بالرقى والحضارة فهي تعد من المناطق ذات العراقة والتاريخ والطابع المميز.



وقامت نائب المحافظ خلال الفترة السابقة بوضع اللمسات الجمالية للاعمال الجارية من تطوير ورفع كفاءة وتشجير واضافة لمسات جمالية وتطوير الميادين ورفع مستوى جميع الخدمات بالشارع.



وأوضحت أن خطة التطوير بشارع المنيل شملت المنطقة من ميدان الروضه حتي ميدان السرايا وميدان القيروان وحديقة الهامى حسين بالإضافةإلى تطوير ورفع كفاءة الارصفة يمين وشمال الطريق وزراعة الجزيره الوسطي بطول شارع المنيل بالاضافة إلى تطوير ميادين السرايا والباشا والروضه.



وتابعت: ماتم من اعمال رفع كفاءة الانارة شملت تغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع ، بالاضافة إلى تقليم الاشجار بطول الشارع وزيادة المساحة الخضراء ليتمتع المواطن بشوارع ذات شكل مميز متحضر وراقى به لمسات جمالية ومساحات خضراء و مليئ بالزهور والاشجار ومضيئ ليلا حتى يشعرالمواطن ايضا بالامان.



وأكدت عبدالمنعم انها تقدر قيمة منطقة المنيل الراقية وتاريخها العريق بالإضافة إلى انها تولى اهتماما كبيرا لتطوير المناطق والاماكن العريقة والتاريخية والتى لها طابع مميز وعلى وجه التحديد لمنطقة المنيل.



وقالت إن حي المنيل أحد أهم المناطق الحية والهامة وسط أحياء القاهرة الكبرى لما به من معالم هامة مثل مقياس النيل وقصر المانسترلي وكوبري المانسترلي ومتحف أم كلثوم وقصر صلاح الدين ذو الفقار ومتحف قصر المنيل ومستشفى القصر العيني.



و أكدت على السعى الدائم بمزيد من التكاتف والترابط بين اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل دفع مسرية العمل والتطوير هو من اسمى القيم الوطنية نحو التقدم والرخاء.