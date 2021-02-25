في ذكرى ميلادها .. قصة اغتصاب بديعة مصابني وحياتها المأساوية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بديعة مصابنى والتى قدمت عديد من الأعمال التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والرقص الشرقى.

رغم ما حققته من نجاحات في حياتها، إلا أن حياة بديعة مصابني كانت مليئة بالأحداث المؤلمة حيث عاشت طفولة مأساوية، كانت وديعة واسمها الحقيقي قبل تغييره إلى بديعة حيث أطلق عليها ذلك الاسم نظرا لجمالها ورقتها.





في طفولتها حدث للأسرة ما لم يكن على الحسبان حيث حرق مصنع والدها، ومات الأب حزنا وسرقت مجوهرات والدتها في عزائه، لتعيش الأسرة عيشة فقيرة، لكن لم تكن هذه المأساة الحقيقية في حياة بديعة.

