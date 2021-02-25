سيات تتألق بسيارة عائلية فريدة .. أقوى مواصفات تاراكو 2021 الجديدة .. صور





تعرض سيات سيارة تاراكو في في حديقة ZED Park الترفيهية بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ليستطيع الزائرين التعرف عن قُرب وإكتشاف تجهيزات ومساحات السيارة، وذلك حتى مُنتصف شهر مارس 2021.





تاراكو – المنافس الأهم في فئة الـSUV ذات الـ 7 مقاعد !





تأتي سيارة تاراكو بطابع رياضي مُستوحى من تاريخ علامة "سيات"، مزودة بمحرّك سعة 1.4 لتر TSI، وهو قادر على توليد 150 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر ما بين 1500 إلى 4000 دورة في الدقيقة.

اقرأ المزيد:





يتصل المحرك بناقل حركة مكون من 6 سرعات فئة DSG (WET)، وتمتاز تاراكو بأعلي أنظمة الأمن والسلامة منها:





- 6 وسائد هوائية.

- مثبّت السرعة.

-نظام مانع الإنغلاق (ABS).

-موزّع الكبح عند الطوارئ (EBD)، ومساعد الكبح (BA)، بخلاف نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام مانع الإنزلاق.

- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).





- ولتأكيد تحكم أفضل مع ضمان المتعة والراحة في كافة ظروف القيادة فـ تاراكو مزودة بنظام موزع القوة بين العجلات (XDS).





- ونظام التعرّف على علامات التعب والإرهاق عند السائق “Tiredness recognition system”، بالإضافة إلى نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف.





تجهيزات سيارة سيات تاراكو 2021





تتميز تاراكو في شكلها الخارجي باللغة التصميمية الجديدة لـ "سيات" من:

- شبكة تهوئة أمامية عريضة

- مصابيح أمامية وخلفية Full LED.

- علامات إشارة متحركة “Dynamic Blinkers”.

- كما تتصل المصابيح الخلفية بخط LED كامل مضئ كتجهيز قياسي في كل فئات "تاراكو".

- جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين ١٧ و٢٠ بوصة مع لمسات من الكروم للحليات الخارجية والداخلية، لتحمل "تاراكو" بكل فخر شعار "صُنعت بالكامل في ألمانيا".





وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، فإنها تستعين بمكوّنات فخمة ذات جودة عالية وتقنيات متطوِّرة، لتُقدَم تاراكوا بأربعة فئات بالسوق المحلي Style وStyle Plus وXcellence وFR.





تختلف التجهيزات حسب الفئة ما بين المقاعد الفخمة المغطاه بـخطوط ألكانترا سوداء أو بالجلد الأسود بالفئتين الأعلى المزودتين بخاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية.





إلى جانب مسند يد أمامي واماكن متعددة للتخزين في المقصورة الداخلية، فضلًا عن التكييف الأوتوماتيكي الذي يُمكن ضبط درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة لركاب الصفين الأول والثاني.





بخلاف مساند الرأس التي يُمكن ضبطها بأربعة إتجاهات مختلفة، والطاولة القابلة للطيّ المثبتة في ظهر المقاعد الأمامية مع أماكن لوضع الاكواب.





ويتوافر أيضًا نظام SEAT Full Link لإتصال الهواتف الذكية بالنظام المعلوماتي للسيارة والذي يتوافق مع أنظمة "Apple CarPlay" و"Android Auto" و"Mirror Link" وتقنية البلوتوث والشاحن الاسلكي للهواتف الذكية، وحسّاسات الأمطار والإضاءة.





بالإضافة إلى شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس ٨.٢ بوصة تعمل باللمس والتي تصل إلى ٩.٢ بوصة بالفئتين الأعلى تجهيزًا، مع كاميرا 360 درجة “Top view camera” وحساسات للركن أمامية وخلفية ونظام المساعدة في الركن”Park assist”.





تتميز تاراكو بنظام صوتي عالي الجودة مِن العلامة الشهيرة Beats، يتّصل بـ9 سمّاعات ومضخم صوت بقوة 400 واط، ولوحة عدّادات رقمية “SEAT Digital Cockpit”، ونظام التحكّم بالأوامرالصوتية "Voice Control"، مع توافر نظام دخول وتشغيل السيارة دون إستخدام المفتاح”Keyless Entry & Go”.





وتأتي السيارة العائلية الجديدة بفتحة سقف بانورامية متحركة، وباب خلفي لصندوق الأمتعة بتحكّم كهربائي وخاصية فتح صندوق الأمتعة بتمرير القدم دون إستخدام اليدين “Virtual pedal” مع خاصية الذاكرة لضبط الإرتفاع لعدة مستويات.