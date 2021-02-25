تعليم شمال سيناء يستعد لامتحان صفوف النقل بالثانوية

شارك حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبد الحكم، المشرف العام الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وذلك لنقل تعليمات الوزير الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فيما يخص مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م، للصفين الأول والثاني الثانوي العام.





كما تمت مناقشة مشاكل الجودة وتكنولوجيا المعلومات بحضور الأستاذ محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، في إطار خطة مناقشة المشكلات الموجودة بالمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، والعمل على حلها مع تبادل الخبرات بين المشرفين والمختصين في مختلف المديريات في هذه المجالات.





وقد عقد الاجتماع بديوان عام الوزارة بالقاهرة، والذي حضره كل من خالد البربري، وكيل المديرية، ومنى أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، وابتسام محمد، مدير إدارة التعليم الثانوى، ورضوان أحمد، مدير إدارة الإحصاء، ومحمد العسيوى، مدير مركز المعلومات التكنولوجى، ومديرى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة الستة.

وأعلن حمزة رضوان، وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، لتلقي أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، مؤكدًا أن هناك تنسيقا مع غرفة العمليات في ديوان عام الوزارة بالقاهرة وغرفة عمليات المحافظة.





وشدد وكيل الوزارة على اتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية، إلى جانب أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من خلال التطهير اليومي للجان الامتحانات، وارتداء الطلبة والمدرسين الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





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