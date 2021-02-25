ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هذا ما طلبه نتنياهو من بايدن عبر الهاتف

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 ص
هذا ما طلبه نتنياهو
هذا ما طلبه نتنياهو من بايدن عبر الهاتف
Advertisements
سمر صالح
كشف موقع "والاه" العبري النقاب عن أحد مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اللقاء الهاتفي بينهما قبل أيام.
 

ووفقًا للموقع العبري، طلب نتنياهو من بايدن عدم رفع العقوبات التي فرضها ترامب على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المنتهية ولايتها خوفا من الإضرار بجهود إسرائيل لمنع التحقيق في أحداث بالضفة الغربية وقطاع غزة.
 

وأوضح الموقع العبري أن هذه القضية أثيرت أيضًا في محادثات بين كبار المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين، بعد قرار المحكمة الدولية بتطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤسسة سياسية.. نتنياهو يوجه اتهامات للجنائية الدولية بعد قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل

واشنطن ترفض قرار الجنائية الدولية حول جرائم الحرب وتدافع عن إسرائيل

القصة الكاملة لمحاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

وقف الاستيطان وتحقيق مطالب فلسطينية.. بايدن قد يستغل أزمة إسرائيل مع الجنائية الدولية

رسالة عاجلة من الجنائية الدولية لـ إسرائيل.. اعرف فحواها

ترشيحاتنا

الزجاج يتحول إلى واقع افتراضي .. هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بمواصفات خيالية لأول مرة في العالم.. صور

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق

ريهام سعيد تثير جدل جمهورها على إنستجرام برسالة غريبة.. شاهد

مهند عسيري يكشف أسباب غيابه عن مباريات أهلي جدة السعودي

اليابان تحذر من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

فى عيد ميلاد هناء ثروت.. عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الليمون للطعام؟

الزجاج يتحول إلى واقع افتراضي .. هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بمواصفات خيالية لأول مرة في العالم.. صور

مشهد نادر.. لحظة العثور على ثعبان أزرق اللون.. فيديو وصور