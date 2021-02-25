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أخبار العالم

قذيفة صاروخية.. تفاصيل استهداف منزل نائب لبناني اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:06 ص
استهداف منزل نائب
استهداف منزل نائب لبناني
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سمر صالح
أطلق شبان مسلحان عند ساعات الفجر الاولى، قذيفة صاروخية على منزل النائب اللبناني إيهاب حمادة في محلة التل عند أطراف مدينة الهرمل أرفقوها بإطلاق نار، واقتصرت الاضرار على الماديات. 

وأكدت وسائل الإعلام اللبناني أن ذلك جاء على خلفية إصابة الشاب شريف فوزي حمادة ليلًا بطلق ناري في ساقه أطلقها إبن شقيق النائب المدعو رضا حمادة نقل على اثرها إلى مستشفى البتول للمعالجة.

وبحسب الإعلام اللبناني تقدم حمادة بشكوى لدى مخفر الهرمل مؤكدا أن ما حصل هو نتيجة التفلت الامني مطالبًا القوى الامنية بالقيام بدورها ومحاسبة الفاعلين. 

وتابع الإعلام اللبناني أن الجيش سير دوريات داخل المدينة على الفور، واقام فيها حواجز متنقلة تمهيدا لمداهمة مطلقي النار.
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