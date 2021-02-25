ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال سوسيداد يحلم بتسجيل 5 أهداف في مانشستر يونايتد بـ الدوري الأوروبي.. الليلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:49 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ريال سوسيداد الإسباني، اليوم، الخميس في تمام العاشرة مساء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويدخل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما فاز على ريال سوسيداد بنتيجة  4 - 0، في مباراة الذهاب، في إسبانيا.

ويكفي مانشستر يونايتد التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف أو اثنين أو ثلاثة، من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من اليورباليج.

في المقابل يحلم ريال سوسيداد الإسبان، بتحقيق معجزة كروية أمام الشياطين الحمر، حيث يحتاج إلى تسجيل 5 أهداف في مباراة اليوم مع عدم استقبال  مرماه أكثر من هدف، لخطف بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها، آرسنال مع بنفيكا، وميلان مع النجم الأحمر، ونابولي مع غرناطة، وليستر سيتي مع سلافيا براج، وأياكس مع ليل، وروما مع سبورتنج براجا، وآيندهوفن مع أولمبياكوس .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزهم أرتيتا.. مقصلة الإقالة تهدد 3 مدربين بـ الدوري الإنجليزي

ديربي مانشستر.. موعد مباراة مان يونايتد والسيتي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

سولشاير يتفوق على جوارديولا قبل ديربي مانشستر في كأس الرابطة

الدوري الأوروبي.. أرسنال "النني" في مهمة صعبة أمام بنفيكا

مانشستر يونايتد في ضيافة ريال سوسيداد بـ الدوري الأوروبي.. الليلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الجمهور يطارد ميريهان حسين.. لهذا السبب

في ذكرى ميلادها .. مأساة نجمة إبراهيم في حياتها الأخيرة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

عامل دليفري يصاب بنوبة غضب هستيرية بسبب «البقشيش» .. شاهد ما حدث

قرار جديد من يوفيتش فى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي بالدوري

Advertisements

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

5 مشاهد في رحلة عودة بعثة الأهلي من «دار السلام» تبرز أسباب تراجع مستوى الفريق الأحمر

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إقالة نصر الدين النابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد