ريال سوسيداد يحلم بتسجيل 5 أهداف في مانشستر يونايتد بـ الدوري الأوروبي.. الليلة





ويدخل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما فاز على ريال سوسيداد بنتيجة 4 - 0، في مباراة الذهاب، في إسبانيا.





ويكفي مانشستر يونايتد التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف أو اثنين أو ثلاثة، من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من اليورباليج.





في المقابل يحلم ريال سوسيداد الإسبان، بتحقيق معجزة كروية أمام الشياطين الحمر، حيث يحتاج إلى تسجيل 5 أهداف في مباراة اليوم مع عدم استقبال مرماه أكثر من هدف، لخطف بطاقة التأهل.





ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.





وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها، آرسنال مع بنفيكا، وميلان مع النجم الأحمر، ونابولي مع غرناطة، وليستر سيتي مع سلافيا براج، وأياكس مع ليل، وروما مع سبورتنج براجا، وآيندهوفن مع أولمبياكوس .





يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ريال سوسيداد الإسباني، اليوم، الخميس في تمام العاشرة مساء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.