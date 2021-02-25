صحف السعودية.. ولي العهد يجري عملية جراحية ناجحة.. إجراءات جديدة تسمح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين.. وفي خطوة غير مسبوقة المملكة تصدر أدوات دين بعائد سلبي

وزارة الثقافة لـ "عكاظ": 36 يومًا لبداية توثيق خط «التابلاين»

إصدار سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

السجن 3 أعوام لموظف شركة شحن هرب 6 ملايين ريال خارج السعودية

العراق: ملتزمون باتفاقيات ومُعاهدات أسلحة الدمار الشامل









تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





وأبرزت صحيفة "عكاظ" تصريحات وزارة الثقافة، والتي كشفت أن المدة المتوقعة لتوثيق خط أنابيب النفط (التابلاين) خلال مدة 18 شهرًا، وأضافت أن بداية التوثيق ستكون في أبريل القادم لجمع المعلومات المعمارية والصناعية للموقع وتقييم وتصنيف مواقع التراث الصناعي وتحديد حالة المفقودات، الإضافات، الحالة الإنشائية والمعمارية، وكذلك حفظ وتوحيد قواعد بيانات مواقع التراث الصناعي التي يسهل الرجوع إليها وتحديثها.





وأشارت الوزارة لـ "عكاظ" إلى أن من المهام أيضا توثيق حالة الحفاظ على خط أنابيب النفط وتجميع المعلومات الميدانية التي تشمل السمات والخصائص وتشمل لمحة تاريخية، والتفاصيل والوظائف الفنية، والموقع الجغرافي، والسمات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الميديا والصور الفوتوغرافية والفيديو وغيرها من البيانات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة الاستثنائية وأصالة وتكامل موقع التراث الصناعي وقابلية تأهيله وإعادة استخدامه التوافقي بما يتماشى مع المعايير العالمية الموصى بها في منظمة اليونسكو.





فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين العام، أغلق يوم أمس (الأربعاء)، طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة السعودية، حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار صباح يوم أمس وإغلاقه في نفس اليوم، تماشيًا مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.





وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي.





وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين، الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024 بعائد سلبي يقدر بحوالي سالب 0.06 في المائة، ونصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030 بعائد أقل من 1%، مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016.





ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني للعام الحالي بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.





وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019.





كما تناولت الصحيفة أيضا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أجرى أمس (الأربعاء)، عملية جراحية تكللت بالنجاح.





وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح.





وأضاف البيان أن ولي العهد غادر المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.





أما صحيفة "سبق"، فقد تناولت إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.





وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطِع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة، وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كل المستندات المطلوبة؛ وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.





وفى صحيفة "عاجل"، قال مصدر مسئول بالنيابة العامة، إن تحقيقات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع مقيم يعمل في شركة للشحن السريع أسفرت عن توجيه الاتهام له بنقل الأموال بطريقة غير مشروعة والاشتراك في تهريبها للخارج.





وقال المصدر إنه تم القبض على المقيم وهو ينقل مبلغ يفوق ٥٠٠ ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته وبجرائم أخرى من بينها قيامه سابقًا بنقل مبالغ تتجاوز ٦ ملايين ريال والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج المملكة.





وتضمن الحكم الذي اكتسب الصفة القطعية، سجن المتهم مدة ٣ أعوام، وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف ريال، ومصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التي قام بنقلها سابقًا وتهريبها، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وجار العمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.





وأكد المصدر المسئول أن النيابة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة الفساد المالي والاقتصادي، ولن تتواني في اتهام وتجريم العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بعقوبات تزجرهم وتردع غيرهم.





وخارجيا، تناولت صحيفة "الجزيرة" تأكيد العراق التزامه باتفاقيات ومُعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار، عادًّا الانضمام العالمي إلى الاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل والامتثال العالمي لها دون تمييز، يعد من الركائز الأساسية التي تُعزّز السلام العالمي.





ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة ألقاها في الجلسة رفيعة المُستوى لمُؤتمَر نزع السلاح التي عقُدت افتراضيًا أمس، بمُخرجات مُؤتمَر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النوويّة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي عُقِدَ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي.



