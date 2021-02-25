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تعليم

المستشفيات الجامعية: لا تخصيص لتطعيمات للعاملين وأساتذة الجامعات.. والأولوية للفرق الطبية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،  إن الاطقم الطبية تحصل حاليا على تطعيم لقاح كورونا ولم يتم الانتهاء حتى الان من تلقي الراغبين في التطعيم للقاح، مشيرا إلى أن الأولوية للفرق الطبية ومن بعدها المواطنين من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة ولم يتم تخصيص اي تطعيمات للأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات بشكل خاص.



وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن وزارة الصحة هي من تحدد الأولوية في تلقي اللقاح وليست المستشفيات الجامعية أو وزارة التعليم العالي، حيث تقوم المستشفيات بتطبيق كافة تعليمات الوزارتين.

وعقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا الخميس الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره واعتزازه بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، متمنيًا سلامة جميع العاملين في القطاع الطبي من أطباء وهيئة التمريض والإداريين، الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لعودة الدراسة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية وتوافر كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة  لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية.

ووجه الدكتور عبدالغفار باستمرار رفع درجة استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي للفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لتوفير اللقاح للفرق الطبية للعاملين بمستشفيات العزل كأولوية أولى، يليها أعضاء الفريق الصحي بالجامعات المصرية.

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