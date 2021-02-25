المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار بالهيروين المخدر بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، لحيازته كيلو من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وتوزيعه على عملائه بمدينة بلبيس.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط "فريج ح ع" 58 سنة، عامل، مقيم قرية السلام دائرة مركز بلبيس، وبحوزتة كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو بقصد الاتجار.





تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، و التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمةالقضية رقم 22446 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2296 كلى جنوب الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.