ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هبوط كبير في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار | تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:20 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
سمر صالح
هبط الذهب اليوم، الخميس، إذ حومت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، ما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، بيد أن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيرية حدا من الانخفاض.


ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1797.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ساعات الصباح الأولى، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1795.90 دولار.


واعتبرت مارجريت يانج، الاستراتيجية لدى ديلي فيكس، أن "ارتفاع العوائد الأطول أجلا عامل ضاغط أساسي على المعادن النفيسة"، مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر.


واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام بلغتها في الجلسة السابقة، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.


وساهم تأكيد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على إبقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى يعود الاقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل، وضعف الدولار، في الحد من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 28.04 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7% إلى 1259.05 دولار.


وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2434.65 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2444.50 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار..تفاصيل

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى فى شهرين ونصف مع تراجع عوائد الخزانة الأمريكية

أدنى مستوى خلال 7 أشهر.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

الأكبر خلال أسبوع.. ارتفاع جديد بأسعار الذهب وتراجع الدولار

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم وضعف الدولار

ترشيحاتنا

تفاصيل الحالة الصحية لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إجراء عملية جراحية

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

لاعب شهير يتعرض لحادث عنيف بسيارته جينيسيس GV80.. صور

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق

طقس السعودية.. غيوم وضباب ورياح على وسط وشرق المملكة

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الليمون للطعام؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

دون أدوية.. 3 أطعمة تخفض الكوليسترول بشكل سريع وفعال

لاعب شهير يتعرض لحادث عنيف بسيارته جينيسيس GV80.. صور