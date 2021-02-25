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أخبار العالم

لقاح "سينوفاك" يصل الفلبين نهاية الشهر الجاري

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك اليوم /الخميس/ أن لقاح "سينوفاك" الصيني سيصل البلاد نهاية الشهر الجاري؛ ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا يصل الفلبين.

وأضاف المتحدث - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)- أن التطعيم سيبدأ في الأول من مارس المقبل، وسيحصل عليه أولًا العاملون في مستشفى الفلبين العام، 

مشيرا إلى أن الجرعات الأولى من اللقاح -التي يبلغ عددها 600 ألف جرعة- هي تبرع من الصين التي أقامت الإدارة الفلبينية علاقات وثيقة معها، وأن الحكومة وقعت على صحيفة شروط مع شركة ساينوفاك للحصول على 25 مليون جرعة أخرى من اللقاح.
من جهته، أكد السفير الصيني لدى الفلبين هوانج شيليان أن اللقاح سيصل الفلبين يوم /الأحد/ المقبل، وأن تبرع بلاده باللقاح يعد دليلًا آخر يؤكد التضامن والصداقة العميقة والشراكة بين الصين والفلبين وشعبيهما، مضيفًا أن بكين ومانيلا كانا يعملان على مدار الساعة لتحقيق هذه الغاية.

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