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أخبار العالم

مباحثات عُمانية - أمريكية لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:43 ص
بدر بن حمد البوسعيدي
بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان
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ميس رضا
تلقي بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية دعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد شهدت العلاقات العُمانية الأمريكية دفعة قوية خلال الأسبوع الجاري، حيث زار السلطنة السبت الماضي ولمدة 3 أيام، وفد عسكري أمريكي رفيع المستوي برئاسة القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي.

وبدأ الوفد الأمريكي زيارته للسلطنة بزيارة قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية، كما أجرى الوفد عددًا من اللقاءات مع المسئولين العُمانيين، وأشاد الفريق أول كينيث ماكينزي بالجهود التي تبذلها الحكومة العُمانية بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لتطوير القطاع العسكري.

وأكد "ماكينزي" أن عُمان تعد شريكًا استراتيجيًا مهما للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز الأمن في المنطقة، مشددًا أن العلاقات العُمانية الأمريكية تعد واحدة من أقدم العلاقات في المنطقة حيث تعود لمئات السنين، وأن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
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