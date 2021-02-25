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أخبار العالم

السعودية.. وزارة الصحة: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:01 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه لن يتم تخصيص مراكز منفصلة لكل نوع من تطعيمات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن عدم التواصل مع مقدم طلب أخذ اللقاح لا يعني خروجه من قائمة الفئات ذات الأولوية ولا يعني إلغاء الطلب.

وذكر حساب «صحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ نقلته صحيفة عاجل، أنه «لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين، وإنما سيتم توفيرها في أغلبية المراكز المشغلة»، وأن «كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19».

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السعودية أجازت منذ أيام، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد. لينضم بذلك إلى لقاح شركة فايزر.

كما أوضحت وزارة الصحة، أن الطلبات المقدمة من خلال تطبيق (صحتي) تتم دراستها بشكل مستمر، وأن عدم التواصل مع مقدم الطلب لا يعني خروجه من قائمة الفئات ذات الأولوية ولا يعني إلغاء الطلب، مطالبة بالانتظار حتى يتم الإشعار برسالة الترشيح لتلقي اللقاح.
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