ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكة الحديد: تحديث عربات القطارات على بعض خطوط بحري وقبلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:44 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحديث بعض القطارات من عادي إلى روسي، ومن قطارات درجة ثالثة إلى درجة ثانية، وذلك في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل، خاصة السكة الحديد، بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.


وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي، وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، وذلك اعتبارًا من يوم 27/2/2021.


وجاءت التعديلات كالآتي:
- تعديل قطار 164 اكسبريس الإسكندرية / أسوان ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 163 أسوان / الإسكندرية ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق / المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 380 ركاب المنصورة / بلبيس / القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 389 القاهرة / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية.
- تعديل قطار 229 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الجمعة

تعرف علي مواعيد قطارات السكة الحديد وتاخيرتها المتوقعة اليوم السبت

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الاثنين

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الثلاثاء

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الخميس

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

هذه السورة تطرد الشياطين وتحصن المنزل.. داوم على قراءتها

الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

ريهام سعيد تثير جدل جمهورها على إنستجرام برسالة غريبة.. شاهد

عايزين من سموحة إيه.. فرج عامر يفتح النار على التحكيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد