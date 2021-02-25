غلق إداري لفندقين و6 منشآت سياحية لمخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية

أصدرت الوزارة قرارت بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و6 منشآت سياحية ( مطاعم وكافتيريات) وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ٢٠ منشأة فندقية، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.





جاء ذلك في اطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت الفندقية والسياحية وضبط منظومة العمل السياحي.





من جانبه أشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية إلى أن الوزارة تقوم باستمرار بايفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.



